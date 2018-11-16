Sağlık Bakanı kabul edilen yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu

MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaşmasını duyurdu. Koca yaptığı duyuruda yasalaşan öneriler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'nın 13 maddelik açıklama metni:
-Mevcut yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır.
-Çeşitli yayın ortamlarında bulunan sigara ve tütün kullanımını özendirici sınırlama ihtiyaç alanlarına göre yeniden düzenlenmiş, sigara yasağı genişletilmiş ve sigara paketlerinin ancak tek tip düz paket şeklinde satılabileceği karara bağlanmıştır.
-Ülkemizde ruhsatlı olmayan veya piyasada bulunmayan ilaçların yurtdışından doğrudan temini ile ilgili düzenleme getirilmiş, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacılar Birliği ve uygun görülecek kamu kuruluşlarının yetkilendirilebilmesine imkan sağlanmıştır.
-Tüp bebek tedavisi uygulanması için azami yaş sınırı 40’a çıkartılmıştır. Yaş sınırı ve endikasyonu genişletilirken, Bakanlığın yaptırım yetkileri güçlendirilmiştir.
-Organ nakli ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış, organ nakli gerektiren hastalığın evlilikten sonra teşhis edilmesi halinde, eşten organ nakli için en az 2 yıl evli olma şartı kaldırılmıştır.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
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|MUĞL
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|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
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