Sağlık Bakanı kabul edilen yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu

MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaşmasını duyurdu. Koca yaptığı duyuruda yasalaşan öneriler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın 13 maddelik açıklama metni:

-Mevcut yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır.

-Çeşitli yayın ortamlarında bulunan sigara ve tütün kullanımını özendirici sınırlama ihtiyaç alanlarına göre yeniden düzenlenmiş, sigara yasağı genişletilmiş ve sigara paketlerinin ancak tek tip düz paket şeklinde satılabileceği karara bağlanmıştır.

-Ülkemizde ruhsatlı olmayan veya piyasada bulunmayan ilaçların yurtdışından doğrudan temini ile ilgili düzenleme getirilmiş, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacılar Birliği ve uygun görülecek kamu kuruluşlarının yetkilendirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

-Tüp bebek tedavisi uygulanması için azami yaş sınırı 40’a çıkartılmıştır. Yaş sınırı ve endikasyonu genişletilirken, Bakanlığın yaptırım yetkileri güçlendirilmiştir.

-Organ nakli ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış, organ nakli gerektiren hastalığın evlilikten sonra teşhis edilmesi halinde, eşten organ nakli için en az 2 yıl evli olma şartı kaldırılmıştır.