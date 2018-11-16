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Sağlık Bakanı kabul edilen yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettim Koca sosyal medya hesabından yasalaşan kanun teklifleri ile ilgili bilgiler paylaştı. Koca yaptığı açıklamada "Mevcut yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır" dedi
Sağlık Bakanı kabul edilen yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu
16 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaşmasını duyurdu. Koca yaptığı duyuruda yasalaşan öneriler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Sağlık Bakanı Koca'nın 13 maddelik açıklama metni:

-Mevcut yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır.

-Çeşitli yayın ortamlarında bulunan sigara ve tütün kullanımını özendirici sınırlama ihtiyaç alanlarına göre yeniden düzenlenmiş, sigara yasağı genişletilmiş ve sigara paketlerinin ancak tek tip düz paket şeklinde satılabileceği karara bağlanmıştır.

-Ülkemizde ruhsatlı olmayan veya piyasada bulunmayan ilaçların yurtdışından doğrudan temini ile ilgili düzenleme getirilmiş, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacılar Birliği ve uygun görülecek kamu kuruluşlarının yetkilendirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

-Tüp bebek tedavisi uygulanması için azami yaş sınırı 40’a çıkartılmıştır. Yaş sınırı ve endikasyonu genişletilirken, Bakanlığın yaptırım yetkileri güçlendirilmiştir.

-Organ nakli ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış, organ nakli gerektiren hastalığın evlilikten sonra teşhis edilmesi halinde, eşten organ nakli için en az 2 yıl evli olma şartı kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani saglik yasa teklifi fahrettin koca

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2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.11.2018 14:05:20
Onca paragraf, madde, alt madde okumuş pragmatik bir adamın özetlemesiyle bir sayfada anlaşılır hale mi geldi yoksa tartışmalı mevzular halen var mı ?
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