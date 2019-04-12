Sağlık Bakanı Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi



Bakan Koca, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyet ile bakanlıktaki makamında görüştü. Daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye ve Kazakistan'ın köklü tarihi ve kültürel bağları olan dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirterek, "Ata diyarımız Kazakistan'ın gönlümüzdeki yeri özeldir. Kazakistan'da yaşanan son gelişmelerin ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tarihsel kardeşlik bağları üzerine inşa ettiğimiz stratejik ilişkilerimizin geldiği nokta, Aksakalımız Nursultan Nazarbayev'den çok değerli mirasın bir neticesidir." ifadesini kullandı.

Koca, bağımsızlığının ardından Kazakistan'ın bölgesinde istikrar abidesi bir ülke olarak hızla öne çıkmasının ve uluslararası camianın en saygın üyelerinden biri olmasınının Nazarbayev'in yoğun gayretleri ile mümkün olduğunu belirtti.

Türk Dünyasının Aksakalı Nazarbayev'in, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ederek desteğini gösteren ilk Devlet Başkanı olmasının Türk halkı tarafından unutulmadığını vurgulayan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Ulusal güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren FETÖ'nün Kazakistan'daki mevcudiyetinin sona erdirilmesi hususundaki beklentimiz devam etmektedir. Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmak yönünde aldığı karar bizi ve halkımızı üzmüş olsa da değerli devlet adamı Sayın Tokayev bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Önümüzdeki dönemde, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliğimizi daha da derinleştireceğimize inancımız tamdır."

Kazakistan'ın, Orta Asya'da ekonomik ve ticari iş birliği bakımından önem ve öncelik verdiği bir ülke olduğunun altını çizen Koca, sağlık sektörü olmak üzere ticaret hacminin de en kısa sürede artırılmasının kardeşlik hukukunun gereği olduğunu dile getirdi.

Türk Konseyi kapsamındaki iş birliğinin çok başarılı ve verimli bir şekilde yürüdüğünü görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Bakan Koca, bundan sonraki süreçte sağlık alanına daha fazla odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Her iki ülke arasında kendi sorumluluk alanları olan sağlık konusunda ikili ve çok taraflı düzeydeki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Koca, bu yönde de çeşitli adımlar atıldığını, Kazakistan'da tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Kazakistan Şimkent'te 7 Nisan'da başlatılan Sağlık Haftası kapsamında, Türk ve Kazak sağlık personelinin Genel Cerrahi, Üroloji, Plastik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji ve Acil Tıp branşlarında eğitim amaçlı ortak ameliyatlar ve tecrübe paylaşımı yapıldığını aktardı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazak mevkidaşımla yaptığımız çok verimli görüşmede ikili düzeydeki iş birliğimizin sistemli bir şekilde geliştirilmesi için kapsayıcı nitelikte bir anlaşmanın önümüzdeki dönemde imzalanmasını istişare ettik. Ülkemiz, sağlıkta dönüşüm projesiyle sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi alanında önemli bir tecrübeye sahip. Stratejik ortağımız Kazakista'la sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi alanında önemli iş birliği adımlarını önümüzdeki dönemde atmak istiyoruz. Ayrıca, acil sağlık hizmetleri konusunda da iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik ortak bir irademiz var. Bu alanlarda iş birliğinin seviyesini artırarak iki ülke vatandaşlarına somut katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."

Görüşmede gündeme gelen konulardan birinin de kamu-özel ortaklığı modeliyle gerçekleştirilen projeler olduğunu anlatan Koca, Kazak mevkidaşı Birtanov'un Adana ve Ankara Şehir Hastanelerinde incelemelerde bulunma fırsatını elde ettiğini, Türkiye'nin Kazakistan ile bu alanda tecrübelerini paylaşacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) aracılığıyla, kamu-özel ortaklığı kapsamında iş birliği modellerini de görüşmede ele aldıklarını aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın ilaç, tıbbi cihaz gibi ihtiyaçlarını etkin maliyetle karşılamaya yönelik araçları USHAŞ tarafından geliştirebileceğimizi, sağlık mesleklerinde eğitim konularında ve özellikle sağlık turizmi alanlarında iş birliği faaliyetleri yürütebileceğimizi istişare ettik. Önümüzdeki yakın dönemde teknik heyet çalışmalarıyla Kazakistan ile hızlı ama emin adımlarla somut bir şekilde iş birliğimizi geliştirecek, kazan kazan ve karşılıklı fayda temelinde faaliyetler yürüteceğiz. Görüşmemizde, Dünya Sağlık Örgütü kapsamındaki iş birliğimiz de gündeme geldi. Eylül ayında gerçekleştirilecek DSÖ Avrupa Bölge Ofisi seçimlerinde Ülkemizin adayı Dr. Nedret Emiroğlu'na dost ve kardeş Kazakistan’ın desteğini almaktan memnuniyet duyacağımızı belirttik."

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ise konuşmasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini de yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.