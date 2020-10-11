Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e verdiği mülakatında koronavirüs vakalarının taraması hakkında yeni bilgiler verdi.

Bakan Koca, "Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız" dedi.

Vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü'ne de (DSÖ) bu şekilde bildirileceğini söyleyen Koca, "Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz" dedi.