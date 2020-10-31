Sağlık Bakanı Koca: 35 can kaybımız var

Saat: 20:00

İZMİR’deki deprem sonrası çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 35’e yükseldiğini bildirdi.



Seferihisar açıklarındaki 6.6’lık depremin vurduğu İzmir’de yaralıların tedavi edildiği hastanelerden Ege Üniversitesi Hastanesine ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildiren Koca şöyle konuştu:



"Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim."

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, saat 20.00 itibariyle alınan veriler şöyle kaydedildi:



"SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 36 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle İzmir'de görev başındayız." ifadelerini kullandı.