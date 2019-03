Sağlık Bakanı Koca: '3600 ek göstergeyle ilgili çalışma var'

Afyonkarahisar programı kapsamında, Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra ilde sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında brifing aldı. Toplantının ardından Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“82 milyona hakkaniyetli sağlık hizmeti götürmeye çalışıyoruz”

82 milyon insana hakkaniyetle sağlık hizmeti götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Koca, “Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle Afyonkarahisar için hastalarımızın sevk edilmeyip olabildiğince burada bu hizmetin verilmesini hedefliyoruz” dedi.

“Talep olursa gideriz”

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin “Yeni Zelanda’daki saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme durumu var mı?” sorusuna Koca, “Şu an öyle bir talep olmadı. Fakat o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa biliyorsunuz ambulans uçaklarımız da sözkonusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz. İstediğimiz en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz ama şu an öyle bir talep olmadı” diye konuştu.

“3600 ek göstergeyle ilgili çalışma var”

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, “Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Afyonkarahisar’a 5 yeni ambulans

Bakan Koca, konuşmasının ardından, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine dahil edilen tam donanımlı 5 adet ambulansın teslim törenine katılarak araçların anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etti. Koca, bir ambulansa çocuklarla binerek test etti ve çocuklara sirenleri çaldırdı.

Afyonkarahisar'da uzun çarşıyı ziyaret eden Bakan Koca, esnafla sohbet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Afyonkarahisar'da Sinanpaşa 50 Yataklı Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

“Yurt dışından hastalar ülkemize geliyor”

Törende konuşan Bakan Koca, Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyada her geçen gün önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Koca, “Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Afyonkarahisar'da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun” dedi.

Şehir hastanelerinin önemine de değinen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada artık hastanın oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla, insan şartlarıyla ileri teknolojisi ile son noktada hizmet veren hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin varlığı özellikle sağlık turizmi içinde önemli birer kuruluş olacak. Bizi bu şehir hastanelerinde nitelikli insan kaynağı ile birlikte özellikle üniversiteleriyle işbirliği içinde mükemmeliyet merkezlerinin de olduğu, hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacak."