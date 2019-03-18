SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Koca: '3600 ek göstergeyle ilgili çalışma var'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve temel atma törenine katılmak için Afyonkarahisar’a gitti.
Sağlık Bakanı Koca: '3600 ek göstergeyle ilgili çalışma var'
18 Mart 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Afyonkarahisar programı kapsamında, Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra ilde sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında brifing aldı. Toplantının ardından Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“82 milyona hakkaniyetli sağlık hizmeti götürmeye çalışıyoruz”

82 milyon insana hakkaniyetle sağlık hizmeti götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Koca, “Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle Afyonkarahisar için hastalarımızın sevk edilmeyip olabildiğince burada bu hizmetin verilmesini hedefliyoruz” dedi.

“Talep olursa gideriz”

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin “Yeni Zelanda’daki saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme durumu var mı?” sorusuna Koca, “Şu an öyle bir talep olmadı. Fakat o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa biliyorsunuz ambulans uçaklarımız da sözkonusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz. İstediğimiz en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz ama şu an öyle bir talep olmadı” diye konuştu.

“3600 ek göstergeyle ilgili çalışma var”

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, “Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Afyonkarahisar’a 5 yeni ambulans

Bakan Koca, konuşmasının ardından, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine dahil edilen tam donanımlı 5 adet ambulansın teslim törenine katılarak araçların anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etti. Koca, bir ambulansa çocuklarla binerek test etti ve çocuklara sirenleri çaldırdı.

Afyonkarahisar'da uzun çarşıyı ziyaret eden Bakan Koca, esnafla sohbet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Afyonkarahisar'da Sinanpaşa 50 Yataklı Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

“Yurt dışından hastalar ülkemize geliyor”

Törende konuşan Bakan Koca, Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyada her geçen gün önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Koca, “Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Afyonkarahisar'da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun” dedi.

Şehir hastanelerinin önemine de değinen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada artık hastanın oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla, insan şartlarıyla ileri teknolojisi ile son noktada hizmet veren hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin varlığı özellikle sağlık turizmi içinde önemli birer kuruluş olacak. Bizi bu şehir hastanelerinde nitelikli insan kaynağı ile birlikte özellikle üniversiteleriyle işbirliği içinde mükemmeliyet merkezlerinin de olduğu, hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacak."

Anahtar Kelimeler:

3600 ek gosterge fahrettin koca saglik bakani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) Şevket Bostan (Eşkİşkın Pazarlamacısı)
18.03.2019 16:06:34
Ciddi olamazsınız Sn.Bakanım..!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanı halk sağlığı fahrettin kocatıp eğitimi Ankara Üniversitesi tıp fakültesi Gülfem Çelik doğum Texas Kadın Hastanesi Thelma Chiakabeyin cerrahisi sinir cerrahisi İlhan ElmacıNobel Harvard Business School Doug Chung Gamze Yücaoğlukablosuz kulaklık kanser riski Dünya Sağlık ÖrgütüTürk Nefroloji Derneği Siren Sezer böbrek hastası 3600 ek gösterge Fahrettin Koca Sağlık Bakanımide fıtığı ameliyatı mide küçültmeaspirin kalp hastaliklarinin onlenmesi kilavuzTürk Eczacıları Birliği eczacılık fakültesiizmir tabip odasi onur odulleri ataturk dr.suat kaptanertıp bayramı furkan menekşeDown Sendromu Cahit Anar Özgörüşaraştırma yumurta kolesterol kalp hastalıklarıGazze ilaç fabrikası filistin direnişi doku analizi Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji antibakteriyel Fatih Mehmet Emen Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇanakkale Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Ankara Üniversitesi Onur Konukmeme kanseri seher demirer Ankara Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
12/04-14/04Hedef Kanser 2019TIBBİ...KIBR
10/04-14/04Türk Toraks Derneği 22. Yıllık KongresiGÖĞÜS...ANTA
19/04-21/0417. Karadeniz Oftalmoloji Derneği KongresiGÖZ...İSTA
19/04-23/0414. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak ToplantısıRADYOLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.