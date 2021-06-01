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Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
01 Haziran 2021 16:00 - AA Emre Aytekin
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca asi salgin

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