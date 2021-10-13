Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı paylaşımında yoğun bakımlarda yatan hastaların oranında aşı yaptırmamış olan genç hastaların artış gösterdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Günlük Kovid-19 haritasına göre Samsun, ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçti. Böyle haritada mavi kategorideki illerin sayısı 28'e yükseldi.

Mardin ise iki doz aşılamada yüzde 55 oranını geçerek turuncu kategoride yerini aldı.