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Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yoğun bakımda yatan genç hastalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, yoğun bakımlarda genç ve aşısız hastaların sayısı artış gösterdi.
Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
13 Ekim 2021 09:11 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı paylaşımında yoğun bakımlarda yatan hastaların oranında aşı yaptırmamış olan genç hastaların artış gösterdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Günlük Kovid-19 haritasına göre Samsun, ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçti. Böyle haritada mavi kategorideki illerin sayısı 28'e yükseldi.

Mardin ise iki doz aşılamada yüzde 55 oranını geçerek turuncu kategoride yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani asisiz genc hastalar kronik hastalar

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