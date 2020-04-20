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Sağlık Bakanı Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları gerektiğinde yoğun bakım olarak kullanılabilir
Sağlık Bakanı Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları gerektiğinde yoğun bakım olarak kullanılabilir
20 Nisan 2020 13:50 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim töreni düzenlendi.

Bakan Koca: Hastane bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacak"
Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.

Bakan Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir." diye konuştu.

"Yerli ve milli ventilatörümüz kullanıma hazır hale getirilmiştir"

Yerli ve milli ventilatörün bugün itibarıyla üretildiğini ve kullanıma hazır hale getirildiğini bildiren, Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık."

"Bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum"

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi ile mücadelemizin kahramanı olan sağlık çalışanlarımızla bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum."

Anahtar Kelimeler:

basaksehir sehir hastanesi pandemi hastanesi fahrettin koca

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