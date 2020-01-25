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Sağlık Bakanı Koca: Bin 159 ilave personel görevlendirdik
Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır."
Sağlık Bakanı Koca: Bin 159 ilave personel görevlendirdik
25 Ocak 2020 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Özellikle bölgedeki hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını altını çizmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz hazır ve hizmetin başında bulunmaktalar.

Elazığ'da hayatını kaybeden 11 vatandaşımız, merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi. Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Toplam 13 etmiş oluyor. Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaralı sayımız Elazığ'da 405.

Bu yaralıların ağırlıklı şehir hastanesi ve üniversite hastanemize tedavi için başvurdular.

Bu hastaların toplam 35 tanesi yatırılarak halen tedavileri devam ediyor, yoğun bakımda 11 tanesinin tedavisi devam ediyor.

Malatya'da 148 yaralı sayımız. 3 vatandaşımız ağır yaralı.

Elazığ ve Malatya'da 137 ambulansımız mevcut. 170 ambulans ilavesi daha yaptık. Uçak ve helikopter ambulansımız ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. 121 UMKE aracı ilave etmiş olduk.

Toplam 4 mobil komuta aracı ve ilave görevlendirdiğimiz personel 1159 kişi oldu.

 

 

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