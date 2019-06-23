Sağlık Bakanı Koca: Bin 550 hasta sandıklara taşınacak

Bakan Koca, oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na, eşi Hale Koca ve oğlu Emir Koca ile birlikte geldi. Oy verme işlemi için "3299" nolu sandığın olduğu sınıfa giren Koca, sandık görevlileriyle tokalaştı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Koca, bakanlık olarak seçimde sağlık hizmetlerinin aksamaması adına tüm tedbirleri aldıklarını ve oy verecek hastalarla ilgili planlamalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 3 binin üzerinde sağlık personeli nöbet tutmaktadır. 112 acil sağlık hizmeti veren 267 istasyon sayımıza, 30 istasyon daha ilave edildi. 297 acil sağlık istasyonumuz bugün hizmet vermektedir. Bu istasyonlarda özellikle gün boyunca 300 ambulansımız ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul'da bugün için evde sağlık hizmeti alan 850 hastamız ve hastanelerimizde yatan oy kullanabilecek 700 hastamız, yani toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı. Bu çerçevede, hastaların nakil ve oy verme işlemleri için toplam 200 nakil aracı ve ambulans ile 550 personel görevlendirildi."