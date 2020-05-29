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Sağlık Bakanı Koca: 'Biraz daha dayanalım'
Sağlık Bakanı Koca, gençlere seslenerek ''Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: 'Biraz daha dayanalım'
29 Mayıs 2020 09:19 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere teşekkür etti.

''Sen evdeyken dışarıda neler oldu?'' yazılı bir fotoğraf paylaşan Koca, şunları kaydetti:

''Hayat tümden durmasın diye bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu; vaka sayısını birlikte bin civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.''

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca koronavirus gencler

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