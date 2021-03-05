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Sağlık Bakanı Koca, Çağrı Merkezi Ödülleri Dünya Finalleri'nde birinci olan SABİM'in personeline teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın iletişim merkezinin Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödülleri) Dünya Finalleri'nde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Çağrı Merkezi Ödülleri Dünya Finalleri'nde birinci olan SABİM'in personeline teşekkür etti
05 Mart 2021 11:32 - AA
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ALO 184" iletişim hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini hatırlatan bir görsele yer verdi. 

Paylaşımında, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) Contact Center World Dünya Finalleri'nin, "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu belirten Koca, "Emek veren tüm Bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

50 ülkeden 1500'ü aşkın çağrı merkezinin katıldığı "Contact Center World Awards 2020 EMEA" (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) finallerinde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde birinci olan SABİM 184, altın madalyanın sahibi oldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, SABİM'i ziyaret ederek çalışanları tebrik etti.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir'in de katıldığı ziyarette, SABİM'in çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

- Danışma hattı 7/24 güvenilir bilgi sağlıyor

Bakanlık Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanan ve hizmete sunulan danışma hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanıyor.

Koronavirüs Danışma Hattı'na sesli yanıt sistemi (IVR) algoritma uygulamasıyla 7 milyon 353 bin 938 başvuru, telefon yoluyla ise 3 milyon 145 bin 219 başvuru yapıldı.

SABİM web sitesi, "sabim.gov.tr" vatandaşların sağlık sistemi işleyişi ve sağlık mevzuatıyla ilgili merak ettiği bilgileri alabilecekleri bir platform olarak erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, SABİM'in, geçen yıl ekimde 70'den fazla ülkeden 2 bini aşkın çağrı merkezinin katıldığı Contact Center World Awards 2020 EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Finalleri'nde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde altın madalya aldığı anımsatılan açıklamada, Merkezin böylece dünya finallerine girmeye hak kazandığı belirtildi.

Şubat 2021'de açıklanan Contact Center World Dünya Finalleri sonuçlarına göre ise SABİM'in "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya kazandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Contact Center World Awards 2020 EMEA ve Contact Center World Dünya finalleri kapsamında oylamalar, tüm ülkelerden seçilmiş sektör profesyonellerinden oluşan jüri tarafından titizlikle incelenerek yapılıyor. Tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla tüm katılımcı ülkeler, kendi ülkelerinden olmayan jüri üyelerince değerlendirmeye tabi tutuluyor."

Anahtar Kelimeler:

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