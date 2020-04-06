Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! İşte ikinci bilim kurulundaki o isimler…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında covid-19 salgını ile ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti. İkinci bilim kurulu hakkında Bakan Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" demişti.

Aralarında Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Korona virüs ile mücadele kapsamında oluşturulan bilim kuruluna davet edildi.

Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı. Aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Pınar Okyay salgınla ilgili alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.

Prof. Dr. Pınar Okyay yaptığı açıklamada şu önerilerde bulundu;

"Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı"

İŞTE KURULA DAVET EDİLEN UZMAN İSİMLER

Kurula davet edilen halk sağlığı uzmanları,

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay,

Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş,

Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan,

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter isimlerinden oluştu.

İLK KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ilk koronavirüs bilim kurulu üyeleri ise şöyle:

Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEpidemiyoloji

Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları

Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları

Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alpay Azap Ankara üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları

Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları

İlhami Çelik Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım ve İç Hastalıkları

Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu ÜyesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Figen Çizmeci Şenel Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon EnstitüsüBaşkan

Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Gülay Korukluoğlu Ulusal Viroloji LaboratuvarıSorumlu

Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar DairesiBaşkan

Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap DairesiBaşkan

Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler DairesiBaşkan

Cemil Güneş Hukuk Müşaviri