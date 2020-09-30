Sağlık Bakanı Koca: Her vaka hasta değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir." dedi.

Koca, "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." ifadesini kullandı.

"Her vaka, hasta değildir." diyen Bakan Koca, şunları söyledi:

Test sonucu pozitif çıkanların her biri vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır.

"1'İN ALTINDA SEYREDEREK AZALACAĞINI İFADE EDEBİLİRİM"

R 0 değeri şu an düşüyor. Özellikle son 2 hafta içinde giderek azaldığını ve 1'in altına doğru düştüğünü söylemek istiyorum. Bundan sonraki dönemde daha çok 1'in altında seyrederek bu vaka sayıların azalacağını ifade edebilirim.

Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastanaye yatan hasta sayısı değildir. Hasta semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz.

ÖLÜ SAYILARINDA YAPILAN SPEKÜLASYONLAR



Ağır hasta tanımı nedir? Kovid-19'un viral solunum yolu enfeksiyonun ötesine geçip sistemik hastalık halini alması, ve hastayı dış desteğe ihtiyaç durumuna getirmesi durumunda hastayı ağır hasta olarak tanımlıyoruz. Skor arayışında olanlar sayıyı gerçekten yüksek göstermeye çalışanlar neye dayanak arıyor. Türkiye'de ölüm bilgileri 2 kaynakta toplanmaktadır. Biri Belediyelerimizin defin sayılardır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Ayrıca ölüm raporlarında bulunan bazı kategorik bilgiler yanlış kullanılıyor. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013'ten beri kullanılmaktadır.



Bu belgede önemli olan 2 yerdir. Biri ölüm şekli diğeri ise ölüm nedenidir. Hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar bu yıl 10'da 1'nin ölümün bulaşıcı hastalık şeklinde olduğunu göstermektedir. Buradan kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz.

Bulaşıcı hastalığın sadece korona olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Defin sonrası alınan kesin ölüm raporunda hastanın onaylanmış ölüm nedeni bu hanede yer almaktadır. Vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddialar bazı Belediyelerin açıklamalarına dayanıyor. Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayısı yer alır. Defin raporu ise kişilerin öldüğü ilde verilir.

Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemeye çalışan kendi itibarını zedeler. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Şu ana dek korona kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı ise 8 bin 62'dir. Daha az ve ya daha fazla değildir. Ölüm nedenleri TÜİK tarafından Dünya standart sınıflamasına göre yayınlanır.

Bu sınıflamada Enfeksiyon ve parazit hastalıkları başlığı altında 21 alt başlık ve 932 hastalık bulunmaktadır. Bilelim ki salgınla mücadele sürecinde devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü virüsün zararları sadece insan vücuduna değildir, eğitim ekonomi alanlarına da zararlıdır. Yolun en zorlu kısmını aştığımıza inanıyorum. Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel mücadelenin sonuçlarını gördük.

MAAŞIN YÜZDE 100'Ü DEĞİL 200-250 TL SÖZKONUSUDUR"



Burada kast edilen hizmetliler sınıfı var, yardımcı hizmetliler. Bu yardımcı hizmetlilerin ek ödemeleri düşük. İçinde bahçıvan da var, berber de var. 11 tanımlanmış sınıf var. Bunun içinde gassal da bulunuyor. Yani vefat edenleri yıkayan özellikle Kovid özelinde yıkayan kişilerle ilgili yapılan uygulamaydı. Oran yüzde 100 gibi görünen oran ortalama 200-250 liradan bahsediyoruz. Ocak'ta verilen ek ödemeyi tamamlamak üzere yüzde 100 gibi rakama tekabül etti. 200-250 liraya karşılık gelen bir şey. Bunun istismarı son derece hiç doğru olmamıştır. Bunun siyasete kurban edilmemesi gerekiyor. Gassala 200-250 liraya karşılık gelen, bahçıvan ve berber sınıfına verildiği için bir orandı, bu oranın yüzde 100'ü maaşının yüzde 100'ü değil, 200-250 liradan bahsediyoruz.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMLARI

Bununla ilgili çalışma yapıldığını söylemiştim. Önümüzdeki haftalar bununla ilgili sayılar ve hangi alanlarda alım yapılacağı netleşmiş olacak. Bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum, özellikle bu yılın içerisinde yeni açılan hastanelerimizle ilgili olduğunu söylemek istiyorum.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 oldu.

- "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.

Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.

"Test sayımızı 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz"

"TÜİK verilerine göre, geçen yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür." diyen Koca, şöyle konuştu:

"Yıllık öngörülen yüzde 2,2 artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tür. Kovid-19 kaynaklı tespit edilen ölüm sayısı ise 8 bin 62'dir.

Kovid-19 ölümlerinin bulaşıcı hastalık başlığı altında verilmediği açıktır. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye Kovid-19 hanesine yazan varsa yanılıyor.

Ankara'daki hasta sayısı iki haftada yarı yarıya azaldı. Aldığımız tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın azaldı.

Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü bu virüsün saldırısı sadece insan vücuduna değildir. Eğitimedir, hayatın bütün alanlarınadır.

Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.

Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum.

Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi.

İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü."

"Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde ciddi bir sorun yaşamadık"

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca, "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık." dedi.

Koca, "Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Bizim verdiğimiz tablodaki bilgilerin tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur." diye konuştu.