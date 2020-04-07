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Sağlık Bakanı Koca: İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz
Sağlık Bakanı Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz
07 Nisan 2020 08:42 - AA
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." değerlendirmesini yaptı. 

Koca, Twitter hesabından, Türkiye ile Avrupa ülkelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin karşılaştırıldığı video paylaştı. 

Videoda, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin Avrupa bazında gün gün gösterildiğini belirten Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadesini kullandı. 

Videoda, "Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekli tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39-54 günde almaya başlarken Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti." bilgisine yer verildi. 

  • Buna göre, ilk vakalar Fransa'da 24 Ocak'ta, Almanya'da 28 Ocak'ta, İtalya, İspanya ve İngiltere'de 31 Ocak'ta, Türkiye'de 11 Mart'ta kayıtlara geçti. 
  • Okullar ve üniversiteler, ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından İtalya'da 39, İspanya'da 40, İngiltere'de 47, Almanya ve Fransa'da 49, Türkiye'de ise 1 gün sonra tatil edildi.
  • İnsanların toplu bulunduğu mekanlar, İtalya'da 41, İspanya'da 43, İngiltere'de 49, Almanya'da 48, Fransa'da 50 gün sonra kapatılırken uygulama Türkiye'de 4 gün sonra 15 Mart'ta hayata geçirildi.
  • Kamuya açık toplu etkinler ise İtalya'da 39, İspanya'da 41, İngiltere'de 42, Almanya'da 45, Fransa'da 48, Türkiye'de 1 gün sonra kısıtlandı.
  • Kapsamlı seyahat ve ulaşıma ise İtalya'da 39, İspanya'da 43, İngiltere'de 53, Almanya'da 39, Fransa'da 53, Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 2 gün sonra 13 Mart'ta kısıtlama getirildi.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca koronavirus

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