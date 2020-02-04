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Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki vatandaşları tahliye eden uçaktaki görevlilerle telefonda görüntülü konuştu
Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü
04 Şubat 2020 - İHA
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ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında olduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinin başhekimliğini ziyaret etti.

Vatandaşların durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Koca, uçaktaki görevlilerle de telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Görevlilerin sağlık durumlarıyla da ilgili bilgi alan Koca, telefonda görevlilerle bir süre sohbet etti.

 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca cin dr zekai tahir burak hastanesi

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