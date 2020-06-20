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Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı haberi gerçek dışıdır
"Öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Kovid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır"
Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı haberi gerçek dışıdır
20 Haziran 2020 18:07 -
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında, 400 öğrenciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı haberinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Kovid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır." ifadesini kullandı.

- "Paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır"

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli'de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır.

Bu mesnetsiz iddiaların, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır."

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