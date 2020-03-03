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Sağlık Bakanı Koca: Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle” dedi
Sağlık Bakanı Koca: Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle
03 Mart 2020 - İHA
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ANKARA  - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca koronavirus

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