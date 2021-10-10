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Sağlık Bakanı Koca: Sabit ek ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılması için gösterilen çabayı hatırlatarak, "Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Sabit ek ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor
10 Ekim 2021 13:36 -
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Bakan Koca, Öz Sağlık-İş Sendikasının Afyonkarahisar'da düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Emek hareketine önemli katkılar sunmuş köklü bir konfederasyon olan Hak-İş'in vizyon ve kültürünü benimsemiş genç bir sendika olarak Öz Sağlık-İş'in, Bakanlık bünyesindeki sağlık işçilerinin büyük oranda güvenini kazandığını belirten Koca, bu başarısından dolayı Öz Sağlık İş Sendikasını kutladığını söyledi.

Ülkenin her noktasına dağılmış sağlık kurumlarında, işçisi ve memuru 1 milyonu aşan sağlık çalışanının halka en nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içinde olduğuna dikkati çeken Koca, "Bu sağlık ordumuzun gayretini ve fedakarlığını pandemi döneminde tüm halkımız bir kez daha gördü ve takdir etti. Gerçekten tüm dünyanın baş etmekte aciz kaldığı asrın en büyük tehdidi karşısında sağlık ordumuz üstün bir emek sarf etti. Salgının başından bugüne büyük bir çabayla gerektiğinde hane halkından mahrum olarak gerektiğinde izinleri iptal ederek gece gündüz kesintisiz bir şekilde yoğunluğun üstesinden geldiler ve sağlık kurumlarımızı ayakta tutmayı başardılar. Birçok gelişmiş ülkenin aksine iftihar edeceğimiz bir başarı gösterdiler." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, "Hayat normale döndüğünde de sağlık hizmetlerimizi ve emeğimizi geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için birlikte yol alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldır istikrarla sürdürdükleri "sağlıkta dönüşüm vizyonu" sayesinde çok önemli mesafeler aldıklarını ve önlerinde çok hedefleri olduğunu vurgulayan Koca, "Ülkemizi ilaç ve tıbbi teknoloji dahil olmak üzere her aşamada kendi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilen ve ihraç eden bir noktaya taşıyacağız. Sadece modern sağlık tesisleri inşa etmekle yetinmeyeceğiz, vatandaşımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, her yönüyle sağlıklı bir toplum inşa edeceğiz. Bu hedefe her yaştan, her sınıftan ideal sahibi sağlık çalışanlarımızla birlikte omuz omuza çalışarak ilerleyeceğiz. Sistemimizin en büyük gücü sağlık çalışanlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinde daha ileriye gidebilmek için sağlık ordusunun daha donanımlı, daha motive ve güçlü düzeye taşınması gerektiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Bu hususta destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da ayrıca müteşekkirim. Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz. Sadece bugün için değil çalışanlarımızın yarın emeklilikte de refah düzeyine koruyabilmenin uğraşı içindeyiz. Çalışma koşullarımızı hak ve sorumluluk temelinde en adil düzeye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Öz Sağlık İş Sendikasını bu yolda önemli bir paylaşımımız olarak gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum." 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani ek odeme sabit ek odeme genel butce

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People
0
1) dr ceyar (dr)
11.10.2021 10:53:24
doktorluk yaparsan belki ciddi para kazanabilirsin.....

ama hekimlik yaparsan market alışverişlerinde antep fısıtığı pastırma ve somon balığına uzaktan bakacağın kesin....

anlayan anladı....:)
People
15
2) S.O. (UZM DR)
11.10.2021 10:12:48
Devlet memuru olarak aynı statüte olup aynı işi yapan mesletaşlarımızla farklı ücret almamız çok saçma ve hiç adil değil. Sözleşmeli olma hakkı mecburi hizmetini yapan uzman doktorlara neden verilmiyor. Geçinemiyoruz istifa etmeye zorlanıyoruz mesleğimden soğudum uzmanlık okuduğuma malesef pişman oldum.
People
15
3) halil d. (uzdr)
11.10.2021 09:38:44
Tüm Dünya da COVİD pandemisi nedeniyle canlarını hiçe sayıp gece gündüz çalışan sağlık çalışanları ek destek ücretleri ile ödüllendirilirken bizde ise cezalandırılıyor gibi pandemi ek ödemeleri kesildi.Vicdansızlık değilde ne bu?
People
12
4) Hakan (Dr)
11.10.2021 00:15:42
Proflara ücretli hasta bakma imkanı sağlansın
Doktor devletten ayrılmaasın
Hasta mutlu olsun
Kazanılan parayı ekle döner sermayeye
Matematik hesabı ile karın doymaz
Bırakın doktorda para kazandın
People
16
5) Kamil Tas (Hekim)
10.10.2021 23:09:03
Eskiler bilir, bu çalışmalar senelerce devam eder...
People
15
6) Mobbing e uğrayan hekim (Hekim)
10.10.2021 22:34:14
Umarım 2022 yılbaşına yetiştirirler.
Doktor a hariç yapılan zamlar sonrası kamu da çalıştıracak doktor bulamazlar.
Fırsatını bulan yurt dışına ya da özel e kaçar.
Kaçamayan da çalışmaz...
People
11
7) N.B. (Hekim)
10.10.2021 16:47:01
Pandemide ön cephede virüsle savaşan sağlık personelinin ek ödemelerini niye kestiniz sayın bakan?
People
14
8) CEVDETT (CERRAH)
10.10.2021 16:11:10
BORDRO DA GÖRMEDEN İNANMAM. 3 YIL ÖNCE ÇIKACAK DENİLEN 3600 EK GÖSTERGE HÂLÂ BEKLERKEN BU HABERE NASIL İNANAYIM?GERÇİ SEÇİME ŞURADA 1.5 YIL KALDI BELKİ 1 YIL SONRA OLUR!!!
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