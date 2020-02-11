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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık personeli karantinadan çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkarıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar." dedi
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık personeli karantinadan çıkarıldı
11 Şubat 2020 - AA
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Ankara- Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin pandemi eylem planının her yıl güncellendiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk

Yerli kit kullanımda

Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz."

"Sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkarıldı"

Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan 61 kişiyle ilgili de açıklamlarda bulunan  Koca, "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar." şeklinde konuştu.

"Tedbir aldık maske stoğu var"

Bakan Koca: “Her yıl olabilecek salgınlara karşı tedbirlerimizi aldık. Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stoğumuz var

Hastanelerin yetersiz kalacağı durumlarda 50 yataklı sahra hastanemiz mevcut.”

Mersin'deki vaka

Sağlık Bakanı Koca: "En son Mersin’de şüpheli bir vaka vardı onun da sonucu negatif çıktı.“

Bakan Koca: "Virüsü daha kısa sürede tespit eden kit üzerinde çalışılıyor."

Detaylar gelmeye devam ediyor...

 

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