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Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da bir doktorun, hastaya "kronik hastalığın var, kilo vermelisin" demesi üzerine bıçaklı saldırıya uğradığı olay hakkında açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız'
26 Kasım 2021 09:16 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır'da şizofreni hastası bir kişinin doktoru yaraladığı olay hakkında açıklamada bulundu. Koca şiddeti önlemede kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız."

'Kilo vermelisin' diyen doktoru bıçakla yaraladı

 

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People
0
1) Dr (dr)
26.11.2021 15:25:27
Hastanelere X-Ray cihazı konulursa belki inanmaya başlayabiliriz.
People
1
2) Uzm (Dr)
26.11.2021 11:07:28
33 yıldır çalışıyorum. Garp cephesinde değişen bir şey yok.
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