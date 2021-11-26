Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır'da şizofreni hastası bir kişinin doktoru yaraladığı olay hakkında açıklamada bulundu. Koca şiddeti önlemede kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız."