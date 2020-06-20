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Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Sağlık Bakanı Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
20 Haziran 2020 18:27 -
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Sağlık Bakanı Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’ne katılan Koca, "Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz." diye konuştu.

"Sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz"
Sağlık Bakanı Koca, "Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."

Sağlık Bakanı Koca, "Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

salgin

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