SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Koca: 'Şehir hastaneleri sağlık hizmetinde son nokta olacak'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerini önemsediklerini belirterek, "Sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz." dedi
Sağlık Bakanı Koca: 'Şehir hastaneleri sağlık hizmetinde son nokta olacak'
05 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca yetkililerden bilgi aldı, servislerde yatan hastaları, yeni doğmuş bir bebeği ve annesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, Hükümet tarafından başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Reformu"nu daha ileri noktaya taşımayı, sağlık çalışanlarıyla birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılan vizyon çalışmasını devam ettirmek istediklerini belirterek, "Sağlıkta büyük dönüşüm hareketini özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleriyle taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni yerinde görüp, varsa sorunları ilgili kişilerle görüşüp çözüm geliştirmek amacıyla ziyaret ettiğini vurguladı.

"Şehir hastanemizin fiziki kapasitesinin büyüklüğü yanında teknolojik altyapısı, ileri teknolojiye sahip oluşu dolayısıyla bundan sonraki süreçte özellikle Manisa dışına hasta gidişinin azalacağını söylemek istiyorum. Biz şehir hastanelerini çok önemsiyoruz. Şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz. Dolayısıyla burada şehir hastanelerinde verilen hizmet, personel ve hekim sıkıntısı anlamında bir sorun yaşanmaması için büyük bir gayret içinde olacağız. Ayrıca şehir hastanesinin devreye girmesiyle birlikte Manisa'nın sağlık turizmi anlamında önemli bir merkez olacağın belirtmek istiyorum."

Manisa Şehir Hastanesi'nin yol sorunuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ile konuştuğunu aktaran Koca, yol sorunun kısa sürede çözülmesi noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

Koca, Manisa Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Ahmetli ve Salihli ilçelerindeki hastanelerle ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

Manisa Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından eylül ayında hasta kabulüne başlayan Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne geçen Koca, tedavileri süren hastalarla bir süre sohbet etti.

Göğüs Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Hicran Çitili, Bakan Koca'ya tedavi olmak için tavsiye üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinden Manisa'ya geldiğini ve hastaneyi çok beğendiğini ifade etti.

Daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na geçen Bakan Koca, buradaki basına kapalı gerçekleşen ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca manisa sehir hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Rehabilitasyon pediatrik rehabilitasyon gulsah konakoglukoah prof. dr. mecit suerdem koah hastalari dernegiselcuk universitesi tip fakultesisagliga evet dernegi tutun tuketimiorgan bağişi dr. eyup kahveci seckin pirim turkiye organ nakli vakfsaglik bakani fahrettin koca manisa sehir hastanesi112 Acil Çağrı Merkezi Muğla kamil karakayaKardiyoloji Kongresi Prof. Dr. Mustafa KEmal ERol avrupa kardiyoloji dernegiProbiyotik prof. dr. tarkan karakan 26. avrupa gastroenteroloji kongresisağlık turizmi sağlık yatırımı dr. koksal hologluesrefpasa hastanesiismail karakuyu saglik eski bakani
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
02/11-06/113. Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.