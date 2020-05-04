Sağlık Bakanı Koca son vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 35 bin 771 testten bin 614'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 461 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166'ya yükseldi.

04 Mayıs 2020 20:41 - Hürriyet