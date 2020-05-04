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Sağlık Bakanı Koca son vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 35 bin 771 testten bin 614'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 461 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca son vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısını açıkladı!
04 Mayıs 2020 20:41 - Hürriyet
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. //covid19.saglik.gov.tr

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 fahrettin koca vaka sayisi

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