Sağlık Bakanı Koca son vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısını açıkladı

Koca paylaşımında, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" dedi.

Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

'YENİ BİR DÖNEMDEYİZ'

Bakan Koca paylaşımında, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" dedi.