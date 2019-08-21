SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Koca: Söylentilerin aslı astarı yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gazetede “Sağlık Bakanı Koca’dan kendi üniversitesine yetki” başlığıyla yayınlanan haberin asılsız olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca: Söylentilerin aslı astarı yok
21 Ağustos 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yaptığı yazılı açıklamada bayram öncesi bir gazetede “Sağlık Bakanı Koca’dan kendi üniversitesine yetki” başlığıyla verilen haberde kendisinin "bir iki ay içinde sağlık turizminde lansman yapılacağını duyurmasının ardından aralarında kendisinin kurduğu Medipol Üniversitesinin de olduğu 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği” iddialarının yer aldığını aktaran Bakan Koca, “Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır. Öncelikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim ki tezviratla mücadele etmek zor da olsa memleket için hayırlı işlere imza atmaktan vazgeçmeyecek, hedeflerimizden dönmeyeceğiz.

Bakanlığın çıkardığı Genelge Medipol'e göre mi ayarlandı? Bakan Koca cevap verdi

Aslı astarı olmayan söylentilerden ve hesaplı iftiralardan sözde haber üretenler, hem en temel basın ilkelerini hiçe saymakta hem de bilerek ya da bilmeyerek belirli odakların çıkarlarına alet olmaktadırlar” ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca, haberde yer alan iddialara yönelik olarak şu ifadeleri kaydetti: 

“Söz konusu Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik benim bakanlığımdan çok önce, 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yönetmelikte zikredilen asgari hizmet sunum standartlarını haiz 70 aracı kuruluş, 105 kamu sağlık tesisi, 23 kamu üniversite hastanesi, 21 vakıf üniversite hastanesi, 560 özel sağlık tesisi olmak üzere toplam 779 kuruluş 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımdan önce 11/05/2018 tarihinde bu belgeyi alan 779 kuruluştan bir tanesi de Medipol Mega Hastanesidir. Sağlık turizminin geliştirilmesi yönünde atacağımız her adımda standartlara uyan her kurumun bu belgeyi alma hakkı vardır. Bu belge, aracı kurumlarımızın ve sağlık kuruluşlarımızın standartlarını yükseltmek yönünde motive edici bir amaç taşımaktadır, kurum ve kuruluşlara herhangi bir maddi teşvik ya da menfaat sağlamamaktadır.” 

Sağık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık turizminde hiçbir ülkenin yapmadığını yapacağız 

Koca, ayrıca Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda bir ivme yakaladığını ve bu ivmeyi daha büyük hedeflere ulaştırma yönünde çaba ve destekleri fazlasıyla hak ettiğini belirterek, “Biz de tüm gücümüzle bunu yapıyoruz ve engel tanımadan bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Son olarak belirtmek isterim ki ülkemizin yararına olan işleri engelleme gayretiyle tereddüt etmeksizin yalana ve iftiraya başvuranlar, en hafif tabirle üstüne bastıkları toprağa vefasızlık etmektedirler” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
21.08.2019 17:11:07
Sağlık Bakanı kendi ile ilgili olumsuz iddialara hemen cevap veriyor. Şiddet kelimesini günlük yaşamında ‘engellediği’ için sağlıkta şiddet olayları yokmuş gibi davranıyor. Meslektaşları darp edilirken kayıtsız kalmak, hatta şiddeti körükleyen söylemlerde ve eylemlerde bulunmak (Leo bebeğin sevki gibi) ne kadar acı bir durum.
People
2
2) m. murat (dr)
21.08.2019 16:14:28
Her zamanki gibi inkâr. Şaşırtmadı ki, haber değeri yok ki.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hemşire Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadriye Özcan aşı aşı karşıtlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kızamık elektronik sigara Pensilvanya Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi meme kanseri Uğur Coşkun kanser onkoloji Kırıkkale Üniversitesi ambulans 112 acil Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bipolar bozukluk Chicago Üniversitesi hava kirliliği Türk Eczacılar Birliği REkabet Kurumu Kastamonu Devlet Hastanesi Ömer Kaan Çıvgın hemşire diş çekimi Hatay Valiliği Ağız Diş Sağlığı Merkezi hipertansiyon nöroloji beyin sağlığı Türk Eczacılar Birliği eczane ÖSYM organ ticareti ambulans 112 acil sağlık çalışanı Fahrettin Koca şeker tüketimi kanser onkoloji Fransa Kanser Enstitüsü Paris Üniversitesi Fransa Halk Sağlığı Ajansı kıkırdak hasarı Sağlık Bakanlığı karaciğer nakli böbrek nakli sağlık çalışanı Marcelo Belinati Dünya Gastroenteroloji Derneği Çölyak Hastalığı Bağırsak Mikrobiyota ve Obezite Hacettepe Üniversitesi sanal hasta Barış Sezer anatomi Washington Üniversitesi Susan Mackinnon Sağlık Bakanlığı hastane Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi sağlıkta şiddet aile hekimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.