Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
30 Nisan 2021 15:43
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." dedi.
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
Doktor evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
İçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
Araştırma: Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı yaklaşık yüzde 50 azaltıyor
Prof. Dr. Uğur Şahin'den açıklama: BioNTech aşısı Hindistan mutasyonuna etkili mi?
Özel sektör nabız yokluyor: Türkiye'de sıra beklemeden parasıyla aşı yapılabilir
İspanya’da maskeli ama sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan mutasyon uyarısı: Bugün 2,5 yaşında çocuk hastamı kaybettim
Sağlık Bakanı: Bayram sonrasına kadar vaka sayısında hedef 10 binin altı
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.