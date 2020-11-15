Sağlık Bakanı Koca, ‘Tedbir almada gecikiyorsunuz’ eleştirisi sonrası İmamoğlu’nu aradı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, 14 Kasım'da İstanbul'da bulaşıcı hastalıklar sebebiyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verilerini açıklayan İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Tedbir almada gecikiyorsunuz" dedi.

Yaptığı ikinci bir paylaşımda ise Bakan Koca'nın kendisini aradığını söyleyen İmamoğlu, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla.." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı koronavirüs tablosuna göre ise Türkiye genelinde bugün 92 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklanmıştı.

'2-3 haftalık kapanma İstanbul için şart'

Bugün, Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ikinci etabı açılışında konuşan İmamoğlukoronavirüs salgında Türkiye'deki hasta sayısının yarısının İstanbul'da olduğunu ifade ederek, kentte kontrolün yitirildiğini söyledi. İmamoğlu, bu sebeple İstanbul'da 2-3 haftalık bir kapanmanın şart olduğunu ifade etti.