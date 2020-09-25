Sağlık Bakanı Koca: Vaka artış hızımızı kontrol altına aldık

Samsun'da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "İl merkezimiz ve ilçe merkezlerimizde pek çok sağlık yatırımını hayata geçirdik. Ek olarak şehir hastanesi hakkında değerlendirmelerimizi yapmış olduk. Akşam daha detaylı açıklamalarımız olacak." dedi.

"VAKA ARTIŞ HIZIMIZ KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Koca, "Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum tüm dünya için geçerli. Hasta sayısındaki artış her yerde aynı değil. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum ama bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir.

Samsun ve civar illerde mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'da yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. bir hafta 10 gün içinde hasta sayısının düşmesini bekliyoruz.

"TEMASLARI NE KADAR ERKEN TEŞHİS EDERSEK O KADAR BAŞARILI OLURUZ"

Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak; Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Temasları ne kadar erken teşhis edersek o kadar başarılı oluruz. Türkiye, Temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Bunlardan taviz veren her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Tüm hemşehrilerimi kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum" dedi.