Sağlık Bakanı Koca: Veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadelede bilgiyi örtmek, salgının kendisi gibi tehlikeli bir eylemdir. Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez." dedi.

"Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor." diyen Koca, "Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur." ifadesini kullandı.

Koca, "Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. Türkiye'de her üç yataktan biri doludur. Avrupa'da bütün yatakların dolu olduğu düşünüldüğünde aradaki fark görülecektir." diye konuştu.

Bakan Koca, "Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı." dedi.

"(Kovid-19) Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden." diyen Koca, "Bu, hastalığa etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 kaynaklı vefatlar) Dünyada giderek artan ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz. Erken tanı ve etkili tedavi yöntemi sayesinde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız her geçen gün düşüyor. Entübe edilenler yüzde 58'den yüzde 10'a kadar düştü. Bu, tedavide ne kadar başarılı sonuç elde ettiğimizin çok çarpıcı bir örneği." dedi.

"Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir." ifadesini kullanan Bakan Koca, "Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır." şeklinde konuştu.

Koca, "Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Kalabalık iftarları,sosyal ortamları,ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim." dedi.

'Yeni bir dalga tedbirlere uymamızla doğru orantılı'

Koca, "Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı." diye konuştu.

New York Times'in iddialarına ilişkin Bakan Koca, "Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialarla ilgili de Koca, "Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. Belgeyi düzenleyen, hepimizin güveneceği hekimlerimiz. Türkiye'nin sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz." dedi.

Koca, "Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara hızla geçmiş oluruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hekim açığımız genel olarak var ama pandemiye özel bu anlamda ciddi bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz." dedi.

Koca, "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir." ifadesini kullandı.

'Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşti'

Sağlık Bakanlığından, "Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 16 bin 477 olduğu belirtildi.

SORULAR

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI

Yapılan birçok çalışma var. Türkiye'de benzer bir şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun virölansının çok etkilemediği şekilde. Önümüzdeki günlerde daha detaylı çalışmaların sonuçları gelmiş olur ve sizleri bilgilendirmiş oluruz. Bu mutasyonların virüsü çok farklılaştırmadığını şu an söyleyebiliriz.

AŞI ÇALIŞMALARI

Türkiye'deki aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. Dünyada insan üzerinde uygulandığını İngiltere söyledi. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Virüs hakkında detaylı bir konuşma gerçekleştirdik. Koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Bu anlamda 2. kez Türkiye İngiltere'ye yardım etme adımını atmış oldu. Bu anlamda onlarla bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşı için yarın uygulanacağı ve genel anlamda her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının olmadığını ifade ettiler.

İKİNCİ DALGA OLUR MU?

Tedbirlere sıkı sıkı uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında gayret içerisinde olmasını söylüyoruz. Takvim tedbirlere uymakla doğru orantılı. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur. Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı...

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ZORLA İZNE ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Özel sağlık kuruluşlarında izne çıkarıldığını tahmin etmiyorum. Çünkü yoğunluk olduğunu biliyoruz.

BİLGİLERİN YANLIŞ OLDUĞU İDDİASI

Bu haber Türkiye karşıtlığı olan bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz. DSÖ'de 2 koddan bahsedilir. Dünya bu 2 kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış korona koduyla bilgilendirme yapıyordu. DSÖ, 2 hafta önce PCR testi yapamayan ülkeler olduğu için 2. bir kod tanıması yaptı. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya verdi. Sonrası da aynı şekil vermeye devam etti. PCR testi yapamayan ülkeler için 2. kodu açtı.

İSTANBUL'DA VEFAT EDEN İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Bundan böyle il dışına vefat edenlerin bulaşıcı hastalık raporuyla il dışına defnedilmemesi kararını aldı. Daha önce vefat edenlerin kendi memleketlerinde definlerini yaparken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. İstanbul'da vefat eden herkes İstanbul'da defnedildi. O yüzden bazı mezarlıklarda doluluk oranları ortaya çıkmıştır.

iSTANBUL'DAKİ CORONA VİRÜSTEN VEFAT SAYILARI İLE İLGİLİ İDDİALAR

Lütfen bu ölüm belgesini düzenleyen yani tanıyı koyan kişi o kurumda çalışan hekimdir. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. O ölüm belgesini düzenleyen kişi hepimizin güveneceği hekimimiz. Bakın 100 bine yakın vakamız var, ölüm sayılarını görüyorsunuz. Dünyada yatak sayısı boyutuyla Avrupa bizim 2 katımıza yakın yatak kapasitesine sahip ve şu an yer bulamıyor. Biz de olduğu gibi yapmayıp huzurevindeki hastalarını hastanelere yatırmıyor. Biz ise sonuna kadar hastanelerimizde takip ediyoruz ve yatak doluluk oranımız %30. Yani 6'da 1 doluluk oranımız vardır onlara göre. Bu kadar düşük yatak oranımız varken nasıl ölüm oranlarının yüksek olmasını bekliyorsunuz? Gerçekten sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanımızın başarısı olduğuna inanın. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza gerçekten güvenelim. Türkiye sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın destan yazdığından emin olalım. Lütfen bu sözleri söylerken vicdani sözle söyleyelim. Herkesin mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor köstek olmaması gerekiyor. Sağlık sistemimizle önümüzdeki haftalarda dünyaya yaptıklarımızı akademik yayınlarla gösterdiğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz.

Bizim sağlık kuruluşlarımızda yükümüz fazla değil.. Bir semptomunuz varsa yakınınızdaki sağlık kuruluşlarına müracaat edin. Lütfen sağlık sistemimize ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyun.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI

37 bin kişiye yakın alım söz konusu oldu ve önümüzdeki günlerdede sağlık kuruluşlarına başlamış olacaklardır. Sadece Başakşehir Şehir Hastanemize 3 bin 750 kişi başlamış olacak hekimler hariç. Hekimlerin toplamı ise 480 kişi olacak. Ne zaman? Hastanemiz açıldığında...

ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ HAFTAYI SABIRLA GEÇİRELİM

Gençlerimiz ve yaşlılarımız, bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü. Bu ne kadar başarılı olduğunu ve büyüklerimizi ne kadar koruduğumuzu gösteren bir sonuç. Önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim. Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır diyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara geçmiş oluruz diye düşünüyorum.

Salgının şiddetinin artmasıyla hekim ihtiyacı belirmişti. Yatak doluluk oranlarımız yüzde yüz değil. Genel olarak hekim açığımız var ama pandemiye karşı ciddi bir sorunumuzun olmadığı görüyoruz. Üniversite arkadaşlarımızın erkenden mezun edilmesinin dünyaya göre ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir.