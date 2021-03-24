Sağlık Bakanı Koca: Yaklaşık 750 bin doz BioNTech aşısı teslim aldık

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24 Mart 2021 20:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu." dedi.
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