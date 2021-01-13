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Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak
Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak
13 Ocak 2021 19:22 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir."

İlk Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılacak

Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Üyelerine, Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz Kovid-19 aşıları yapılacak.

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saglik bakani saglik calisanlari

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