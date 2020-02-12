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Sağlık Bakanı Koca: Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok." bilgisini verdi
Sağlık Bakanı Koca: Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok
12 Şubat 2020 - AA
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ANKARA  - Bakan Koca, Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok. İki araca çığ düşmesinin hemen ardından ekiplerimiz yardıma ulaştı. Her şey yolunda." 

Koca, olaya müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) görüntülerini de paylaşarak sağlık personeline teşekkür etti.

 

Anahtar Kelimeler:

cig bakan koca umke

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