Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması...

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24 Mart 2020 16:54
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti."
Ayrıntılar geliyor...
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