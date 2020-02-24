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Sağlık Bakanı Koca'dan İran açıklaması: Kum kentini karantinaya alın dedik, almadılar
İran'daki koronavirüs salgınıyla alakalı konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türkiye’den İran’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarına izin vermiyoruz" dedi
Sağlık Bakanı Koca'dan İran açıklaması: Kum kentini karantinaya alın dedik, almadılar
24 Şubat 2020 - Hürriyet Ahmet Hakan
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İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölümlerin artmasının ardından Türkiye-İran sınırı kapatıldı, uçuşlar tek taraflı askıya alındı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Koca, "İran’daki Türk vatandaşlarımız arasında gelmek isteyenleri Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Türkiye’ye getireceğiz. Bunun bütün planlamalarını yaptık. Gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak." dedi.  Fahrettin Koca, sınır kapılarının İran'daki salgın kontrol altına alınmadan açılmayacağını söyledi. Türk vatandaşlarının İran'a gidişine izin verilmediğini belirten Bakan Koca, İran'daki Türk vatandaşlarının da tahliye edileceğini söyledi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın Ahmet Hakan'a verdiği röportajın ilgili bölümler:

- Kum kenti, İran makamları tarafından karantinaya alındı mı?

FAHRETTİN KOCA: İki gün önce İran Sağlık Bakanı’na “Kum kenti dışında virüs için başka bir kaynak düşünüyor musunuz?” dedim. “Hayır” dedi. Tahran’da ve başka bazı şehirlerde de rastlanmış ama hepsi Kum kenti kaynaklı... Yani Kum kenti dışında salgına kaynaklık eden bir bölge yok. Kum kentinin Vuhan gibi karantinaya alınması gerekiyordu. Bunu İran Sağlık Bakanı’na söyledim. “Eğer Kum’u karantinaya alırsanız sınırı kapatma önlemi almamıza gerek kalmaz” dedim. Fakat İran Sağlık Bakanı, “Karantinaya alamayız” dedi. Biz de bunun üzerine sınırı kapatmak zorunda kaldık.

- İran’da Türk vatandaşları var. Onların durumu ne olacak?

FAHRETTİN KOCA: İran’daki Türk vatandaşlarımız arasında gelmek isteyenleri Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Türkiye’ye getireceğiz. Bunun bütün planlamalarını yaptık. Gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak.

- Peki İran’a gitmek isteyenler gidebilecekler mi?

FAHRETTİN KOCA: Türkiye’den İran’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarına izin vermiyoruz. Göndermiyoruz. Ama mesela Türkiye’de bulunan İranlılar ülkelerine dönmek isterlerse gidebilirler.

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Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran fahrettin koca

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