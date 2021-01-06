Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilişkin açıklama: 'Konu mali değil, insanidir'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde gündemden düşmeyen SMA hastalarına yönelikj sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Koca, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"SMA kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."