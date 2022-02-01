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Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 86 yaşında hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

01 Şubat 2022 08:34 - AA Hüseyin Ordululu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.

Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.

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