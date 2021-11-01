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Sağlık Bakanı Koca'nın en çok izlenen paylaşımı 'doğum yapan köpeğinin videosu' oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, doğum yapan köpeği Sultan'ın sosyal medyada paylaştığı videosu 24 saatte 7,1 milyon izlenme sayısına ulaştı.
Sağlık Bakanı Koca'nın en çok izlenen paylaşımı 'doğum yapan köpeğinin videosu' oldu
01 Kasım 2021 17:51 - DHA
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Bakan Koca, dün sosyal medya hesaplarından, yeni doğum yapan köpeği Sultan'ı yavrularıyla birlikte severken çekilen görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı, babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler, isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Instagram'daki paylaşımı 24 saatte 7,1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bakan Koca'ya ait bu videonun en çok izlenen paylaşımı olduğu belirtildi.

 

 

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