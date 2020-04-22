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Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi
Muş'ta yaşayan bakır ustası Cevat Aktaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını işlediği tepsiyi Bakanlığa gönderdi
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi
22 Nisan 2020 14:15 - AA
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Muş'ta yaşayan bakır ustası Cevat Aktaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını işlediği tepsiyi Bakanlığa gönderdi.

Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı süreci başarıyla yürüten Koca'ya teşekkür etmek için fotoğrafını 10 günde bakır tepsiye işledi.

Tepsiyi Muş'un simgesi lale figürüyle süsleyen Aktaş, bunu kargoyla Sağlık Bakanlığına gönderdi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gösterdiği fedakarlıktan ve başarılı çalışmalarından dolayı Koca'ya minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede diğer ülkelere göre çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bu salgını az kayıp vererek atlatmak için dua ediyoruz. Sağlık Bakanımızdan çok memnunuz. Bakanımız başta olmak üzere sağlık ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Virüsten dolayı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca cevat aktas tepsi

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