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Sağlık Bakanı koltuğunu 1. sınıf öğrencisine devretti
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında öğrencileri kabul etti. Bakan Koca, makamını Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan Kayhan Faruk Yaşar'a devretti
Sağlık Bakanı koltuğunu 1. sınıf öğrencisine devretti
24 Nisan 2019 -
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Bakan Koca, Sağlık Bakanlığındaki makamında Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Bakan koltuğuna öğrencilerden Kayhan Faruk Yaşar oturdu. Yaşar, çocukların televizyon izlemeye ve tabletle oynamaya fazla vakit harcamamaları gerektiğini söyledi. Diş fırçalamanın önemini anlatan Yaşar, gazlı içeceklerden, çikolatalardan, sigaradan uzak durulmasını istedi.

Yaşar, Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatarak, “Atatürk için dua edelim. O, bütün Türkiye’yi kurtardı, Meclisi açtı ve bugünü çocuklara armağan etti. Mustafa Kemal Atatürk’e ölse de buradan bir teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam” önerisi

Bakan Fahrettin Koca da bugünün çocukların günü olduğunu belirterek, “Bugün Gazi Meclisimizin 99. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Sağlıklı yaşam için çocukluk döneminin önemine işaret eden Koca, ailelerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığını erken dönemde çocuklarına kazandırması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Koca, çocukların aşırı şeker, yağ, katkı maddeleri, trans yağ ve benzeri zararlı gıdalardan, madde ve internet bağımlılığından uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Çocukluk ve okul dönemindeki aşıların aile hekimlerine yaptırılmasını isteyen Koca, aşının, hastalıklardan koruyucu etkisinin yüksek olduğunu kaydetti. Toplumda yüzde 96 oranında olan aşılamanın, okul çağında düştüğüne dikkati çeken Koca, “İlk aşıyla nasıl olsa koruyuculuğun olduğu yaklaşımı doğru değil. Okul çağı döneminde de bunun yaptırılması gerekiyor” diye konuştu.

Koca, öğrenciler için sağlıkla ilgili karne hazırlığında olduklarını ifade etti.

“Sigara konusundaki kararlılığımız devam edecek”

Tütün ürünlerinin siyah paketle satılmasına ilişkin sorunun yöneltildiği Bakan Koca, “Yönetmelik çıktı. Yönetmelik gereği 6 aylık bir süre tanınmıştı. O süre önümüzdeki aylar, yani temmuzdan sonraki süreçte dolacak ve uygulama ondan sonra başlayacak. Yeni dönemde özellikle sigara konusunda kararlılığımız devam edecek” dedi.

Tütün ürünlerine, internet, sinema ve dijital ortamda reklam yasağı getirildiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

“Özellikle açık ve kapalı alan tariflerini yeni dönemde yapmak istiyoruz. ‘Açık alan’ adı altında, kapanan alanların uygulamada istismar edildiğini görüyoruz. Buna yönelik önümüzdeki günlerde daha net tarif edilen, uygulamanın istismar edilmediği, daha yakın takibe aldığımız, hatta açık alan olabilecek alanın ruhsatlandırılmasında Sağlık Bakanlığı’nın da aktif devrede olmasını istediğimiz bir düzenleme olacak.”

Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen kabulün ardından Bakan Koca miniklere balon ve hediyeler vererek makamından uğurladı.

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