Sağlık Bakanı koronavirüse karşı geliştirilen odaları inceledi

ANKARA - Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ele alındığı bakanlıktaki Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
Toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesine geçerek karantina odalarını inceleyen Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.
Negatif basınçlı izolasyon odalarını inceleyen Bakan Koca'ya, ziyaretinde Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS