Sağlık Bakanı: Kurban Bayramında 130 bin sağlık çalışanı görev yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda 22 bin hekim, 78 bin hemşire, 30 bine yakın da diğer sağlık çalışanlarından olmak üzere 130 bin personelin görev yapacağını söyledi.

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen kesintisiz hizmetler olduğuna işaret eden Koca, Kurban Bayramı'nda da sağlık hizmet sunumunda en ufak bir aksama olmaması adına tüm hazırlık ve planlamaları yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda kaza, yaralanma ve hasta oranlarının diğer günlere göre oranla arttığına dikkati çeken Koca, "Yalnızca kurban kesiminden kaynaklı yaralanmalar değil, trafik kazaları ve gıda zehirlenmelerinde de ciddi artış görüyoruz. Ambulans taleplerinde ve acil servislere başvuruda ciddi yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Bayram süresince de acil hizmetler kapsamında tedbirleri aldıklarını belirten Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 112 komuta merkezlerimiz ve 2 bin 801 acil istasyonumuz hizmet verecek. Ayrıca 5 bin 500'den fazla ambulansımız ve 35 bine yakın acil hizmetler personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 130 bin kişi, bunun 22 bini hekim olmak üzere, bayram süresince hizmet verir olacak. Organ nakli, kalp damar cerrahisi ve yanık gibi özellikli acil müdahale edilmesi gereken birimlerimiz de bayramda aktif devrede olacak. Vatandaşlarımızın bayramı sağlıkla geçirmesini temenni ediyorum."

Bayramda nöbette olacak sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca görev yapacağını dile getiren Koca, sağlık çalışanlarının bayramını da kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

- "Et ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli"

Bakan Koca, sağlıklı bir bayram için hem kurban kesimi hem de et tüketimi sırasında vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da önerilerde bulundu.

Kurban ibadetini yerine getirirken, zoonotik, yani hayvandan insana geçebilen hastalıklar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Koca, "Özellikle hasta olan hayvanlarla temas edilmemesi, kesim ve et paylaşımında hijyenik eldiven kullanılması gerekir. Kist hidatik, bruselloz, şarbon, KKKA, tüberküloz, teniyoz gibi hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli olabilen hastalıklara dikkat etmek gerekir. Bu konuda da el yıkama son derece önemlidir. El dezenfektanları da tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık naklinde, kesim yerlerinde, etin işlenmesi aşamalarında da güvenlik ve teknik şartların karşılanması gerektiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Kurbanlık seçerken mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanlar tercih edilmeli. Hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle temas edilmemeli, sütü sağılmamalı, ölen hayvanlar dere ve su kaynaklarından uzak yerlerde derine gömülmeli.

Sakatatlarda leke ve kist gibi herhangi bir durum olduğunda temas edilmemesi gerekir. Bu dönemde kalp damar ve diyabet gibi hastalığı olan vatandaşlarımızın da et tüketimi noktasında dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle eti aşırı kızartmadan, kömürleşmeden haşlama ve ızgara tarzı etin yenilmesi sağlık açısından faydalı olacaktır."