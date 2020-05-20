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Sağlık Bakanı, Mazhar Alanson yerine mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şarkıcı Mazhar Alanson'u telefonla arayacakken yanlışlıkla aradığı Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, aralarında geçen diyalogları anlattı.
Sağlık Bakanı, Mazhar Alanson yerine mahalle muhtarını aradı
20 Mayıs 2020 14:22 - CNN
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Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü çok ilginç bir telefon aldı. Kendisini arayan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca aslında Mazhar Alanson'u arayacaktı ancak numarayı yanlış çevirince karşısına muhtar Serkan Aslan çıktı.Serkan Aslan, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu CNN Türk'e anlattı.

Muhtar Serkan Aslan telefonun çaldığını duydu ama açamadı. Bir süre sonra tanımadığı numarayı geri aradığında duyduğu ses karşısında şoke oldu. Kulaklarına inanamayan muhtar Aslan, o anları şöyle anlattı:

'Sayın Bakanım' dedim, 'Ben mahalle muhtarıyım'
''Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil' dedim. 'Tanıyamadım sizi' dedim. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de 'Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet, benim' dedi. 'Sayın Bakanım beni mi aradınız' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım' dedim, 'Ben mahalle muhtarıyım. Ama ben çok mutlu oldum. İyi ki aradınız ' dedim. Hatta o an annem balkondaydı, eşim yanıma geldi. 'Gerçekten her akşam izlediğimiz bakan' dedi.''

Samimiyetinden etkilendim

Muhtar Serkan Aslan telefonda bir süre sohbet ettiği Bakan Koca'nın samimiyetinden etkilendiğini belirtirken, ''Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti'' dedi.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca mahalle muhtari

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