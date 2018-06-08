Sağlık Bakanı: 'Mecburi hizmeti kaldıracağız'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada,Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini ve 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin büyük önem taşıdığını belirtti.

"2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor"

Türkiye'deki birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da gelişmeler yaşandığını anlatan Demircan, kendisinin de genel cerrah olduğunu ve hastanelerde çalışarak, bugünlere geldiğini ifade etti.

Yeni hastanelerin önemine işaret eden Bakan Demircan, "Eski dönemde vatandaşımızın hastanede neler çektiğini biliyoruz. Bir katta bir özel oda var ya da yoktu. O odaya yatabilmek için de bir sürü torpil bulmanız gerekiyordu. Hatırlı bir tanıdığınız olması gerekiyordu ama şimdi bütün odalar özel. Milletimize bu yaraşır, bu yakışır." değerlendirmesini yaptı.

Yeni hastanelerin sayısının artmasına karşın Türkiye'de doktor açığı bulunduğunu aktaran Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette Türkiye'nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını arttırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını arttırdık. Uzman sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ancak 'ha' deyince olmuyor. Yani bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 sene sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından ise en az 10-12-13 sene sonra netice alıyorsunuz. Ancak sevindirici durum, şu anda yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre, 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te."

Uzman hekim açığının giderilmesinin zaman alacağını kaydeden Demircan, "Göreve geldiğimde yılda 6 bin tıpta uzmanlık kontenjanı vardı. Yani 6 bin doktorumuz uzman olmak üzere uzmanlık sınavlarına girip, uzmanlık eğitimine başlıyordu. Biz bunu uzmanlık açığımız daha önce kapansın diye yüzde 33'lük artışla 8 bine çıkardık. Şimdi 8 bin doktorumuz uzmanlık eğitimine katılıyor bu sene. Bundan sonra bunu giderek daha da arttıracağız. Mevcut uzmanlarımızı nüfusa göre, ihtiyaca göre, mesafeye göre, adil bir şekilde dağıtıyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın." diye konuştu.