Sağlık Bakanı Mersin Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Kentteki programı kapsamında, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte hastaneye giden Koca, Başhekim Bahar Aydınlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hastanenin servislerinde incelemelerde bulunan Koca, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi ve hediye verdi.
Koca, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet ederek onlara şehir hastanesinin hizmetlerinden ve personellerin ilgisinden memnun olup olmadıklarını sordu.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA
|21/02-23/02
|6. Marmara Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|İSTA
|21/02-24/02
|7.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
|PEDİATRİ
|ANTA
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR