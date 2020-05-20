Sağlık Bakanı nihai başarının ilan edilmesi için hedef günlük vaka sayısını verdi

Sağlık Bakanı nihai başarının ilan edilmesi için hedef günlük vaka sayısının 1000'in altında olması gerektiğini söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayattan virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz." dedi. "Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak." diyen Koca, "Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir." ifadelerini kullandı. "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." diyen Bakan Koca, "Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz." dedi.

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alındı. 14.00'te başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

"HAYATI YENİDEN PLANLIYORUZ"

Günlük hayatımızdan fedakarlık yapmak süretiyle verdiğiniz bu mücadele pek çok insanın hastalığa karşı bizzat mücadele etme mecburiyetini önlemiştir, önlemeye de devam etmektedir.

Ev hayattır, ev hastalığa karşı hayat olmaya devam edecektir.

Hastalıktan hiç kaybımızın olmadığı günlerin geleceğini düşünüyoruz. Umutsuz tek gün bile yaşamadık

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayattan virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz.

Erken umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Hâlâ sağlık personelimiz eve döndüğünde çocuklarına sarılamıyor. Maske ve mesafe kurallarına uyalım.

RAMAZAN BAYRAMI UYARISI

Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir.

Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak. Ama tedbirlere uyarak yaşayacağız, evimiz yine bizim için en güvenli yer olacak. Kontrollü sosyal hayat olacak.

Virüsün yayılımına izin vermemek için tedbirlerimizi alacağız. Her yerde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak ilerleyeceğiz.

Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek için Bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptık. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

"İŞ YERLERİNDE YENİ AFİŞLER İLE KARŞILAŞACAKSINIZ"

20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

İş yerlerinin girişlerindeki asılı afişlerde, mekan durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.

Bilim Kurulumuz henüz kapalı olup ama bu normalleşme takvimi içinde açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlıyor. Bir kısmı şimdiden hazır durumdadır.

SORU-CEVAP

*Yeni hastanelerimiz İstanbul'da yoğun bakım sorununu çözecek. Yeni hastanelerin devreye girmesi ile İstanbul'daki yoğun bakım yatak kapasitesi genişleyecek. Bütün yataklar yoğun bakım yatağı olarak planlandı.

*Liseye geçiş ve üniversite sınavları içi önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz maskeyle sırasına oturacak. Sınav esnasında maskeyi çıkarabilecekler.

*Virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi.

*OSB ve benzeri yerlerde test sayılarını artırıyoruz. OBS'lerde 50 bine yakın kişiyid taradık. Bu 50 bin test içinde pozitif çıkma oranı binde 3.5.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA MÜJDE: 1 AY SÜREYLE MEMLEKETLERİNE GİDEBİLECEKLER

*En çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Gençlerimiz de hassasiyet gösterdi. 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üstü büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulu önerisi doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan, 1 ay dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuru da İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olacak. Daha kontrollü, daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için yaklaşım söz konusu olacak.

*(Rus turistlerde HES uygulaması olabilir mi?) Bu konu tartışılıyor. Turizm Bakanımızla sık görüşüyoruz. Bu sezonu kontrollü yapmak istiyoruz. Haziran için daha önceki dönemlere göre yüzde 20'yi geçmeyi düşünmüyoruz. Riskli ülkelerle ilgili, zamana yayarak, bir dinamik süreç içerisinde planlanmış olacak. Gelenlerin de hem testleri yapılıyor olacak, kontrollü sosyal hayat ile birlikte... Tüm bunlar çalışıldı. Bu çerçevede de gelen hastanın pozitif olması durumunda tüm detayların çalışıldığını bilelim. Rusya ve daha riskli ülkeler konusunda 1 Haziran'da hemen açılma olmayacak. Bir takvimle ülkeler planlanıyor. 70 ülke Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül olmak üzere belli dönemlerde planlandı. Bu her an değişebilir. O ülkedeki salgın ya da bizim takipte gördüğümüz duruma göre değişebilir.

*Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz.

*(Erciyes Üniversitesi'nde aşı çalışmalarının başlaması) Çalışmayı biliyoruz. Önemsediğimiz bir çalışma. Benzer başka çalışmaların olduğunu biliyorsunuz. Hayvan deneyi aşamasına gelen birkaç tane çalışmadan birisi. Aşı ile ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Şunu bilelim, aşı 3-4-6 ayda yaygın şekilde kullanılabilecek bir durum değildir. 8-10 aydan önce olacağını düşünmüyoruz. En çok mesafe alan ülkenin Çin olduğunu biliyoruz. İnsan deneyi safhasına geldiğini biliyoruz. Türkiye'deki çalışmaların daha hayvan aşaması döneminde olduğunu bu çalışmaların zannediyorum 2-3 ay daha devam edebilir görünüyor. Gelişmeler daha somut olduğunda gündeme taşımak istiyorum. Aşı hassas bir konu. Sizin belli bir süreçten sonra 'sonuç alamadık' deme noktasına gelebilirsiniz. İngiltere'de olduğu gibi. Umudumuzu koruyalım.

*Bu dönemde Bakanlık olarak atamaları yapmıştık. 33 bin kişi ile ilgili atama dönemi geçirdik. Önümüzdeki aylarda da ihtiyaç olduğunda da alım söz konusu olacak.

*Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek.