Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var

Sosyal medyada çıkan koronavirüs iddialarına her gün yeni bir yenisi ekleniyor. Son olarak 2 gün önce yayımlanan bir videoda, İran'dan Van'a gelen koronavirüs şüphelisi kişilerin kaldırıldığı hastanede, izinsiz görüntü almaya çalışan bir gazeteciye, sağlık görevlisinin "Gel gel içeriyi çek sana da bulaşsın" dediği duyuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu videoyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Kocavideoyla ilgili şunları söyledi;

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van'da Koronavirüs vakası olduğu izlenimi verilmektedir.

1-Van'da hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmemiştir.

2-Video yeni değildir, 1 ay önce başka bir yerde çekilmiştir.

3-Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir.