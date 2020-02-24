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Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Van'a gelen koronavirüs şüphelisi kişilerin kaldırıldığı hastanede, bir doktorun gazeteciye söylediği sözlerin yer aldığı videonun yeni bir video olmadığını, 1 ay öncesine ait bir video olduğunu belirtti
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
24 Şubat 2020 -
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Sosyal medyada çıkan koronavirüs iddialarına her gün yeni bir yenisi ekleniyor. Son olarak 2 gün önce yayımlanan bir videoda, İran'dan Van'a gelen koronavirüs şüphelisi kişilerin kaldırıldığı hastanede, izinsiz görüntü almaya çalışan bir gazeteciye, sağlık görevlisinin "Gel gel içeriyi çek sana da bulaşsın" dediği duyuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu videoyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Kocavideoyla ilgili şunları söyledi;

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van'da Koronavirüs vakası olduğu izlenimi verilmektedir.
1-Van'da hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmemiştir.
2-Video yeni değildir, 1 ay önce başka bir yerde çekilmiştir.
3-Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ahrettin koca ahlaki bir problem

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