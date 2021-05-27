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Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşıımda "tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor" dedi
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
27 Mayıs 2021 11:44 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım:

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.

Anahtar Kelimeler:

asi takvimi saglik bakani covid 19 asisi

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