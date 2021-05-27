Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz

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27 Mayıs 2021 11:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım:
Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.
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