Sağlık Bakanı önemini vurgulamıştı: İşte Antalya'dan harika bir filyasyon örneği!

MEDİMAGAZİN-Sağlık bakanı Fahrettin Koca bir hafta önce yaptığı açıklamada "Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık" demişti.

Antalya’da ise filyasyon ekipleri tıpkı hastanelerde çalışan sağlık çalışanları gibi sahada yoğun çalışmalar yapıyor. Antalya Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hülür ildeki çalışmalar hakkında Medimagazin’e bilgi verdi:

Filyasyon Nedir? Nasıl yapılır?

Filyasyon bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hastalığın ilk ortaya çıkış sebebini bulmaya yönelik yapılan çalışmadır. Yani kısaca iz sürerek kaynak bulma çalışmasıdır. Eğer filyasyon iyi yapılırsa salgının yaratacağı olumsuz etkiler daha en başından azaltılmış olur. Hastalanacak kişi sayısı azalır, hastalığın yayılım hızı yavaşlar ve hastanelerde yığılmalar görülmez. Bu nedenle filyasyon bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin en önemli yöntemidir diyebiliriz. Filyasyon ekibinde çalışan sağlık çalışanları ise aslında bu işin mutfağında çalışan kişilerdir.

Filyasyon sağlık çalışanları ve sağlık hizmetinin devamlılığı bakımından da çok önemlidir. İyi bir planlama ve yapılan filyasyon çalışmaları ile daha sonra hastanelerde yaşanacak yığılmalar önlenir, sistemin devamlılığına katkı sağlanır ve 2. ve 3. basamakta çalışan sağlık personellerinin yükü de azaltılmış olur.

Biz COVID-19 salgınında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışması yürütüyoruz.

Bu çalışmaları nasıl yapıyorsunuz? Bir örnekle anlatabilir misiniz?

Mart ayının sonlarına doğru İl.Ö. (33 y) isimli hastamız yüksek ateş şikâyeti ile acil servise başvurdu ve PCR testi ile COVID-19 tanısı aldı. Tanı aldıktan hemen sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerimiz İl.Ö. ile iletişime geçerek temaslı tespit ve takip çalışmalarına başladılar. Kısa süre sonra İl.Ö.’nün yakın temaslılarından olan 6 yaşındaki E.T.’de de ateş ve öksürük şikâyetleri başladı ve yapılan test sonucunda bu kişi de COVID-19 tanısı aldı. E.T. isimli hasta için de aynı temaslı tespit ve takip işlemleri başlatıldı ve yapılan görüşmelerde E.T. ve ailesinin İstanbul’da yaşadıklarını, iki hafta önce İstanbul’dan Antalya’da yaşayan teyzesinin yanına misafir olarak geldiklerini öğrendik. E.T.’nin teyzesinin yaşadığı apartman bir aile apartmanıydı ve birçok kişi birbiri ile iç içe yaşıyordu. Tanı alan vakamızın da bu apartmandaki birçok kişiyle yakın temasta bulunduğunu tespit edince tüm apartmanı karantina altına aldık. Apartmanda yaşayan herkesi kayıt altına aldık ve her gün telefonla görüşerek ve yüz yüze ziyaret ederek bu kişileri takip ettik. Yaptığımız takipler sonucunda 13 günde 9 yeni vakamız oldu. Bu hastalarımızın en küçüğü 6 yaşındaki kız çocuğu, en büyüğü de 63 yaşındaki ninemizdi.

Yaptığımız filyasyon çalışmasının sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Filyasyon ile hastalarımızı çok yakından takip ettiğimiz için erkenden tanı koymuş olduk. Aldığımız karantina önlemiyle vakalarımızın hem bulunduğumuz il içerisinde yayılımını önlemiş olduk, hem de İstanbul’dan gelen ailemizi de hasta bir şekilde İstanbul’a göndermeyerek vakaların başka bir ile yayılımını da önlemiş olduk. Erken tanı koyduğumuz için hastalarımıza tedavi imkânlarını da en kısa sürede sağlamış olduk ve belki de bu durum tedavi başarımızı da etkilemiş olabilir. Şu an tüm hastalarımız iyileştiler ve taburcu oldular.

Genel olarak Antalya ili ile ilgili söylemek istedikleriniz neler?

Antalya gerek yurt içi gerek yurtdışından gelip giden insan trafiğinin çok yoğun yaşandığı bir il olması nedeni ile biz Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak kendimizi olabilecek en kötü senaryoya hazırlamaya çalışmıştık.

Henüz ilk vakamız görülmeden hem 1. basamak hem de 2. ve 3. basamak hastanelerimizde gerekli tüm planlamalarımızı yaptık ve ilk vakamıza tanı koyar koymaz hemen filyasyon çalışmalarımıza başladık.

Şu an Antalya’da tanı konmuş ve temaslıları tespit edilmemiş tek bir vakamız dahi bulunmamaktadır hatta PCR testi ile tanısı konmamış ancak akciğer tomografisi bulguları bu hastalık ile uyumlu olan tüm vakalarımızı ve onların temaslılarını da tıpkı korona hastasıymış gibi yakından takip etmekteyiz.

Filyasyon ekiplerimiz oldukça kalabalık, 150’ye yakın sağlık personeli bu ekipte yer alıyor. Ekibimizde uzman ve pratisyen hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, hemşire, ebe ve sağlık memuru arkadaşlarımızla birlikte 7/24 görev yapmaktayız.

Şu ana kadar Antalya’da her şey kontrolümüz altında ilerliyor. Müdürlük ekibi olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve onların önderliğinde tüm ekibimiz titizlikle çalışıyoruz. Tabii ki çok yoruluyoruz ancak verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımızı gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz.

Tabii burada bizim yaptığımız işlerin karşılık bulması için olmazsa olmaz şart halkımızın izolasyon ve hijyen kurallarına dikkat etmesidir. Bu yüzden sizin de aracılığınız ile onlara tekrar hatırlatma yapmak ve bu zamana kadar göstermiş oldukları dikkat ve sabır için de teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca burada sunduğumuz örnek çalışmayı yürüten Uz. Dr. Başak GÖKTAŞ DÖRTYOL ve Uz. Dr. Özge ABACI BOZYEL olmak üzere tüm filyasyon ekibimize de teşekkürlerimi iletiyorum.