Sağlık Bakanı: Pratisyen, uzman ve yan dal uzmanlarının ataması 28 Şubat'ta

Bakan Koca, Ağrı’ya teslim edilen 4x4 ambulanslardan birinin sürücü koltuğuna geçti. 112 personeliyle sohbet eden Sağlık Bakanı, daha sonra Ağrı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Programın devamında Ağrı Valiliği'ne geçen Bakan Koca, Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi. Valilik ziyaretinde basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı, Ağrı'dan Erzurum'a yapılan sevkleri azaltacaklarını ifade etti. Koca, yeni hükümet sisteminde daha hızlı karar verilebilen ve sonuca gidilebilen bir dönemde bulunduklarını anlatarak şöyle devam etti:

“Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin daha hızlı neticeleneceğini biliyoruz. Bugüne kadar Ağrı’ya ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime toplam 14 milyar lira yatırım yapıldığını, bunun içinde sağlık alanında 500 milyon liralık yatırım olduğunu görüyoruz. Sağlık yatırımında devlet hastanesiyle toplam 7 hastanenin, 4 ek binanın ilave edildiği ve 32 sağlık kuruluşunun yapıldığını görüyoruz. Yeni dönemde Ağrılı kardeşlerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını mümkün mertebe Ağrı’da çözmeye çalışan, diğer illere sevkin giderek azaldığı bir dönem olsun istiyoruz. Bu nedenle dışarıya gönderilen hastaların sayısını azaltmak üzere bir gayret içerisinde olacağız.”

“Ağrı’nın sağlık üssü olmasını sağlayacağız”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde tıp fakültesinin açıldığını hatırlatan Koca, burada eğitim alacak öğrencilerin ilk 3 yıl Erzurum’da kaldıktan sonra eğitimlerine fakültede devam edeceklerini söyledi.

Bakan Koca, sağlık turizmini son derece önemsediklerini belirterek, “Bu çerçevede Ağrı merkez ve Diyadin’deki kaplıca tesislerimizi geliştirmeyi de planlıyoruz. Devlet hastanesinin yanında yeni dönemde tahsis edilen 100 dönümlük araziye ek 200 yataklı kadın doğum çocuk hastanemizi de planlıyoruz. Bu süreçte onu da hızlandırıp yol almayı ve her geçen gün devlet hastanesinin üniversite ile afiliasyonuyla sorunları burada çözen, dışarıdan hastanın geldiği bir sağlık üssü olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Geçmişte 618 olan ambulans sayısını 4 bin 910’a çıkardıklarının altını çizen Bakan Koca, şöyle devam etti:

“Buna ilave olarak yeni dönemde 800 ambulans alım ihalesi gerçekleşti ve alımı yapıldı. Ağrı’ya da ilk etap için 10 araç tahsis yapıldı. Devamında da tahsis yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde birçok aile sağlık merkezi ve sağlıkevi de yatırımlarımız arasında olacak. Ağrı’da yer yer hekim sorunu olduğunu biliyoruz ama her geçen gün bu açığı kapatacağız. Bu süreçte 31 olan uzman hekim sayımızı 2018 itibarıyla 220’ye çıkardık. Yeni dönemde de 40’a yakın stratejik hekimi Ağrı’ya göndermeyi planladık. Pratisyen hekim sayısı da 97’den 283’e kadar çıkmış oldu. Personel sayısının eksikliğini yer yer biliyoruz. Bunu da her geçen gün kapatmayı, eksiklik hissettirmeme noktasında gayret içinde olabileceğimizi söyleyebilirim.”

Bakan Koca açıklamalarının ardından Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde çarşı esnafını ziyaret etti.

28 Şubat'ta atamalar yapılacak

Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."